Elfrink & De Mos: ‘Er zijn een aantal frustraties, maar Schmidt moet zich focussen op het spel van PSV’

Philipp Max over PSV: ‘Ik blijf overtuigd van onze kansen en we komen terug’

13 januari Linksback Philipp Max van PSV was woensdag na afloop van het verloren duel van PSV met AZ teleurgesteld. ,,AZ is een uitstekend team en we hadden vooraf volledig ingezet op winst. De eerste twintig minuten zaten we nog goed in de wedstrijd en met de penalty kwamen we achter. Daarna kregen we niet echt kansen op de 1-1 en viel de tweede.”