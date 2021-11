Elfrink & De Mos | ‘Mario Götze oogt niet als een leider die écht kwaad kan worden’

Video Elfrink & De Mos | Sturm Graz is een ideale prooi voor PSV: ‘Dat is kaasje’

Voetbalkenner Aad de Mos en PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zijn te spreken over de overwinning van PSV op Vitesse (2-0). Met name de eerste helft zagen de beide heren een bij vlagen flitsend spelend PSV aan het werk, al is er wel twijfel of PSV dit niveau kan vasthouden.

22 november