Elfrink & De Mos: ‘Niet zeker dat de verdediging van PSV kwaliteiten heeft om voor de titel te spelen’

Jong PSV - SC Cambuur afgelast: Jong PSV'ers blijven beschik­baar voor duel met PAOK Saloniki

11:02 Het duel tussen Jong PSV en SC Cambuur van maandagavond is afgelast. Door de huidige corona-situatie bij Jong PSV is het niet mogelijk om voldoende spelers op de been te brengen voor de wedstrijd. In ieder geval vijf spelers van Jong PSV zijn besmet met het coronavirus. Na de testuitslagen van de testen van afgelopen zaterdag is gebleken dat de selectie van Jong PSV kwantitatief niet meer voldoet aan de KNVB-eisen.