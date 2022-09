Elfrink & De Mos | ‘PSV heeft een cruciale zege geboekt op Feyenoord, Branthwaite mag er nooit meer uit’

Vertrek De Jong

Vervolgens gaat het gesprek over John de Jong. De technisch directeur nam afgelopen vrijdag ontslag, nadat de Raad van Commissarissen het vertrouwen in hem had opgezegd. ,,Ik kan me er wel iets bij voorstellen", stelt Elfrink als het gaat over het functioneren van De Jong in de afgelopen jaren. ,,Maar het moment is curieus. Al had PSV dat zelf ook niet helemaal in de hand, omdat De Jong zelf is opgestapt.”