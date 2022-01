Elfrink & De Mos | ‘PSV heeft Joey Veerman nodig om van Ajax te kunnen winnen’

Maar allereerst speelt PSV ook nog in de beker. Donderdag komt eerste divisie-ploeg Telstar op bezoek in het Philips Stadion. ,,Daar kunnen we het kort over hebben", stelt Elfrink. ,,PSV moet die wedstrijd gewoon met een nulletje of drie winnen.” De Mos: ,,Schmidt wil ook graag de beker winnen, dus de wedstrijd van donderdag zal geen probleem worden.”