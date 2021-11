Elfrink & De Mos | ‘PSV kan nog veel plezier gaan beleven aan Guti’

Aanzien Schmidt

Tot slot hebben de heren het ook nog over het aanzien van Schmidt in Nederland. Elfrink: ,,Ik heb het idee dat Schmidt meer aanzien had verwacht in Nederland. In Duitsland is het echt een grote naam. De Mos: ,,Maar hier in Nederland kijken we naar resultaat en het vertoonde spel. En dan staan Erik Ten Hag en Arne Slot boven Schmidt qua aanzien.”