Elfrink & De Mos | 'PSV moet voor Karlsson gaan als vervanger van Gakpo'

PSV niet content met vroege sluiting Nederland­se transfer­markt, Britse clubs kunnen langer handelen

Onder meer PSV is niet content met de manier waarop de sluiting van de transfermarkt dit jaar in ons land is geregeld. De competities in Engeland, Frankrijk, Spanje en Duitsland sluiten een dag later pas de boeken (laat in de avond op 1 september), waardoor clubs uit die landen 24 uur langer spelers kunnen halen. Mochten ze op 'deadline-day’ bij PSV aankloppen, dan kan PSV dus geen vervangers meer halen.

12 augustus