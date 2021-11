Elfrink & De Mos | Sturm Graz is een ideale prooi voor PSV: ‘Dat is kaasje’

PSV gaat in punten als me­de-koploper de interland­pe­ri­o­de in, na nieuw slippertje van Ajax

PSV heeft na de overwinning op Fortuna Sittard van zondagmiddag het gat met Ajax in de eredivisie in punten gedicht. Op doelsaldo staat de ploeg van Roger Schmidt nog wel fors achter op de Amsterdammers, die net als PSV 27 punten uit 12 duels vergaarden. Ajax loopt 24 treffers voor op PSV, dat vooral veel meer tegentreffers kreeg: 20 in plaats van 2 voor Ajax.

7 november