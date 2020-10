Elfrink & De Mos: ‘Wat mij beangstigt is het voetbal van PSV, dat zal snel beter moeten worden’

Jong PSV in de slotsecon­den geklopt in Doetinchem

23 oktober Jong PSV heeft aan het bezoek aan De Vijverberg net geen punt over weten te houden. De ploeg van Peter Uneken zat goed in de wedstrijd en leek dat te gaan bekronen met een tastbaar resultaat, maar viste alsnog achter het net. In de slotseconden maakte De Graafschap via Ralf Seuntjens de 2-1.