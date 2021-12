Elfrink & Ottens | Drommel kan de winterstop goed gebruiken en moet Gakpo met de vuist op tafel slaan?

Volgens Elfrink had PSV ook zomaar met 7, of zelfs 8-1 kunnen winnen. ,,Schmidt was onder meer boos op Vertessen, die in de tweede helft een grote kans om zeep hielp", zegt hij.

PSV begon opnieuw met Cody Gakpo in de spits. De Eindhovenaar liet na afloop weten dat hij liever op de linksbuitenpositie staat, maar de laatste tijd kiest Schmidt vaker voor Gakpo als spits. ,,Moet Gakpo dan niet eens met zijn vuist op tafel slaan?", vraagt Ottens zich af. Elfrink: ,,Het is een pragmatische jongen, die altijd de teamtactiek zal volgen. Hij zal daar zomaar geen stennis in gaan schoppen.”

Opnieuw ging het weer over doelman Joël Drommel. De goalie van PSV zag er bij de tegengoal niet goed uit. ,,We moeten het er toch weer over hebben", zegt Ottens. ,,Ik heb niet eens het idee dat hij geen goede keeper is, maar het is een mentaal ding geworden nu. De winterstop kan voor hem wel eens goed uit komen.”

Elfrink is het daarmee eens. ,,Hij heeft een wiebelige eerste seizoenshelft achter de rug met te veel momentjes. We moeten hem nog niet afschrijven, maar het moet zeker beter. Het is wel een punt van zorg bij PSV.”

PSV sluit donderdag de eerste seizoenshelft af met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In Deventer had PSV het lastig met de promovendus. ,,En ook in de Arena maakten ze indruk met die 0-0", zegt Elfrink. ,,Maar deze wedstrijd moet PSV normaal gesproken gewoon winnen. Ik denk dat het 3-0 wordt.”

Volledig scherm Cody Gakpo wordt gewisseld voor Marco van Ginkel. © Pro Shots / Marcel van Dorst