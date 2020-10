Ellende voor voormalig PSV'er Santiago Arias: rechtsback loopt zeer ernstige enkelblessure op

Analyse jaarcij­fers: PSV vaart met een waardevol­le vloot door woelig water

8 oktober PSV presenteerde donderdagmorgen de jaarcijfers over seizoen 2019-2020. Een netto-winst van 1,6 miljoen euro maskeert een aantal ontwikkelingen, die op zijn minst als zorgelijk kan worden getypeerd. Voor paniek is totaal geen reden, vooral omdat PSV een aantal waardevolle spelers in de selectie heeft en de transfermarkt door de coronacrisis minder is geraakt dan een half jaar geleden gedacht.