Enorm bepalende zondag voor dit PSV-seizoen, rekenen op ‘Super Sunday’

Jong PSV krijgt op eigen veld klop van hekkenslui­ter FC Dordrecht

13 december Jong PSV heeft vrijdagavond in eigen huis tegen hekkensluiter FC Dordrecht de punten ingeleverd. Op De Herdgang eindigde het duel in de Keuken Kampioen Divisie in 0-1 en kwam Jong PSV met een erg pover optreden. In de eerste helft velde Jari Schuurman het vonnis en werd Jong PSV in de counter geslacht.