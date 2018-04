Enorme ontlading bij De Jong na heroïsche zege: 'Een heerlijke dag'

Haar heeft vrede met remise bij Telstar en deelt compliment uit aan onder anderen Abels

9:30 Nog nooit won Telstar in de eerste divisie van Jong PSV en ook vrijdagavond lukte dat de Velsenaren niet. De 0-0 in het goedgevulde Rabobank IJmond Stadion betekende de vijfde remise op rij in het vijfde uitduel in de historie voor Jong PSV bij Telstar.