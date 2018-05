Enorme opsteker voor PSV, dat naar de play offs voor de Champions League gaat

De titel van PSV van april heeft daarmee in financiële zin ineens een veel grotere waarde gekregen. Aanvankelijk zou de kampioen van Nederland naar de 3e en een na laatste voorronde van de Champions League gaan. PSV schuift honderd procent zeker op nu zowel Real Madrid als Liverpool, de twee Champions League-finalisten van dit seizoen, zich via de eigen competitie al voor de groepsfase van volgend seizoen hebben geplaatst.

Groepsfase

PSV heeft door het nieuws van vanmiddag de zekerheid dat de ploeg pas op 21 of 22 augustus in het nieuwe voetbaljaar begint aan het internationale seizoen. Vorig jaar moest PSV eind juli al beginnen, toen het de derde voorronde van de Europa League moest spelen. Groot bijkomend voordeel van de plek in de play offs van de Champions League is het financiële aspect én het feit dat de verliezer naar de Europa League-groepsfase gaat. PSV is volgend seizoen dus verzekerd van een Europees hoofdtoernooi, nadat de club vorig jaar voor het eerst sinds 43 jaar ontbrak in een van de UEFA-toernooien.

Miljoenen

Grofweg gezegd is PSV bij winst in de Champions League-play off zeker van pakweg 30-35 miljoen euro aan Europese inkomsten. Bij goede prestaties wordt dit aanzienlijk meer. In de Champions League is komend seizoen bijvoorbeeld maar liefst 2,7 miljoen euro per overwinning te verdienen. Dit was dit seizoen nog 1,5 miljoen euro. Een deel van de bedragen gaat wel terug naar de spelers, via premies.

Zou PSV de play off in augustus verliezen, dan is de club nog verzekerd van pakweg 13 tot 15 miljoen euro aan inkomsten. Presteert PSV in de Europa League goed, dan kan dit bedrag alsnog miljoenen euro's hoger uitvallen.