Enthousiaste Van Bommel: 'Wij willen bepalen wat er gebeurt. Met en zonder de bal'

Voormalig jeugdspe­ler PSV Evenepoel wint EK wielrennen met 10 (!) minuten voorsprong

15 juli Remco Evenepoel heeft bij de junioren de Europese titel op de weg veroverd. En hoe. De Belg, die een paar jaar terug nog jeugdspeler was bij PSV, pakte in het Tsjechische Zlin uit met een lange solo en reed de tegenstand op zo'n 10 minuten. Eerder deze week won hij de gouden medaille in het tijdrijden.