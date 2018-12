videoZondagmiddag staan topclubs Feyenoord en PSV tegenover elkaar. In de Kuip ontvangen de Rotterdammers de nog foutloze landskampioen. Clubwatchers Mikos Gouka (Algemeen Dagblad) en Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) kregen drie stellingen over de aanstaande eredivisiekraker voorgelegd.

PSV is kampioen als het van Feyenoord wint

PSV-watcher Rik Elfrink is het niet met de stelling eens. ,,Volgens mij ben je kampioen als je mathematisch niet meer te achterhalen bent.”

Collega Mikos Gouka, die Feyenoord volgt, ziet het echter niet meer misgaan als de ploeg van Mark van Bommel drie punten uit Rotterdam-Zuid meeneemt. De kans dat de schaal dan weer naar Eindhoven komt is groot, aldus Gouka. ,,Nouja, vrijwel zeker. Er is nog een hele lange weg te gaan. Maar als je een beetje doorrekent, kan je dat een beetje gechargeerd wel zeggen.”

PSV gaat van Feyenoord winnen

Elfrink is overtuigd van de kwaliteiten in de ploeg van Van Bommel. ,,Ja, dat denk ik wel. Ik denk, omdat PSV meer kwaliteit in de ploeg heeft dan Feyenoord, dat ze in staat zijn te winnen van Feyenoord.”

Ook Gouka is van mening dat PSV meer kwaliteit heeft dan Feyenoord. ,,Als je puur naar de feiten kijkt, naar het spel, naar de statistieken en naar de cijfers, dan is PSV op alle fronten beter dan Feyenoord gebleken dit seizoen.” Hij houdt echter een slag om de arm. ,,Je kan nooit een heel seizoen alle wedstrijden winnen. Feyenoord vecht voor een laatste kans. Niet zozeer om titelkandidaat te worden, maar wel om aansluiting te houden bij de bovenste twee ploegen (PSV en Ajax, red.). Dus ik zou er niet zo zeker van zijn dat PSV de veertiende overwinning boekt.”

De Kuip maakt het verschil voor Feyenoord tegen PSV

Dat de Kuip kan kolken, weet ook Elfrink. ,,Dat kan natuurlijk wel, hè. Zeker in de beginfase is dat een mogelijkheid. Dat de eerste twintig minuten hectisch zijn en dat Feyenoord het publiek gebruikt. Er kan een ambiance ontstaan waarin PSV zwaar onder druk komt te staan.” Desondanks heeft de journalist van Eindhovens Dagblad vertrouwen in de koploper. ,,Toch hebben ze ook bewezen, in meerdere wedstrijden, dat ze daar wel onder uit kunnen voetballen.”

Volgens Gouka kan de Kuip een wapen zijn. ,,Feyenoord heeft iets nodig om het verschil in kwaliteit te compenseren. PSV speelt erg goed dit seizoen. Feyenoord een stuk minder. Dus er moet iets zijn om te compenseren. Dat zou de Kuip kunnen zijn, dat is in het verleden vaak gebleken.” De Feyenoord-watcher weet ook dat PSV het met enige regelmaat lastig heeft in Rotterdam. ,,Vooral voor PSV, wat niet zo graag in de Kuip speelt en dat vaak verloren heeft. En Feyenoord heeft die steun in de rug nodig om de wedstrijd te winnen. Dus de Kuip is absoluut een factor die iets zou moeten compenseren.”