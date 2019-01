Er ligt John de Jong genoeg werk te wachten bij PSV

Na de contractverlenging van Jorrit Hendrix heeft technisch manager John de Jong nog een aantal punten op zijn verlanglijstje voor de komende periode. Van de huidige basisspelers is alleen Daniel Schwaab na dit seizoen transfervrij. PSV is met hem in gesprek om nog minimaal een jaar door te gaan. Behoudens Pablo Rosario liggen alle andere spelers uit het basisteam van dit moment minimaal tot 2021 vast. Er is dus geen noodzaak om binnen hun zakelijke dossiers snel actie te ondernemen. De Jong is met de zaakwaarnemer van Rosario, Mino Raiola, al een tijd aan het praten over verlenging van zijn tot 2020 lopende contract.