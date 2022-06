Eran Zahavi keert terug naar zijn geboorteland en tekent nieuw contract

EERSTE TRAINING Voetbal is een missie, een strijd en eigenlijk alles voor Ruud van Nistel­rooij

De komende weken is het nog even een draaideur bij PSV. Ruud van Nistelrooij weet waar hij aan begint en snapt na een kleine drie decennia in het betaald voetbal dat zijn selectie pas later rondkomt. Maandag trainde hij met het eerste fundament van dit seizoen, voorlopig nog bestaand uit veel Jong PSV'ers. Daarna volgde zijn eerste persconferentie, waarin keeper Walter Benítez werd aangekondigd.

21 juni