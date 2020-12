Eran Zahavi ligt er twee weken uit door spierblessure

Jordi Cruijff over Eran Zahavi: ‘Hij gaat er dit seizoen gewoon nog twintig maken bij PSV’

1 december Jordi Cruijff heeft nog alle vertrouwen in de productiviteit van Eran Zahavi, de nieuwe PSV-spits. ,,Hij gaat dit seizoen gewoon zijn twintig goals pakken”, zegt de voormalig directeur en trainer van Maccabi Tel Aviv, die drie jaar samenwerkte met Zahavi. De 46-jarige Cruijff sprak deze week in een podcast met de Israëlische journalist Oren Josipivich over zijn start in Eindhoven.