Eran Zahavi oogt bij PSV eerzuchtiger dan ooit: ‘Rusten doe ik wel als ik 36 of 37 ben’

Noni Madueke is beslissend en tactisch betrouw­baar bij PSV: ‘Ik wil praten via mijn prestaties’

8 juli De jonge Brit Noni Madueke is bij PSV als een wervelwind begonnen aan het seizoen. Trainer Roger Schmidt ziet dat hij in de eerste oefenwedstrijden van het seizoen beslissend is én vindt hem nu nog meer betrouwbaar.