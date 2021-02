Eran Zahavi vindt dat de PSV'ers een team moeten blijven: ‘Ik ben niet boos, dat is niet mijn karakter’

Eran Zahavi was donderdagavond namens PSV de enige doelpuntenmaker tijdens het duel met Olympiakos. Zijn twee treffers bieden voor de Eindhovenaren nog enig perspectief op het bereiken van de laatste zestien in de Europa League. Volgende week moet PSV door een 4-2 nederlaag in de return in Eindhoven met minimaal twee goals verschil zien te winnen, als de ploeg een of minder tegengoals incasseert.

Hoe teleurgesteld ben je?

,,Om eerlijk te zijn, ben ik heel teleurgesteld. Het voelde in de wedstrijd alsof we beter waren. In een uitwedstrijd twee goals maken, is belangrijk en daardoor zijn we nog positief. We hebben de kwaliteiten om in ons eigen stadion te winnen. Het is nu zaak om positief te blijven en energie te houden om volgende week goed te kunnen presteren.”

Ben je boos?

,,Nee, dat is niet mijn karakter. Ik heb heel veel ervaring en ik weet dat we hiervan gaan leren. Onze spelers zijn jong en gaan zich nog ontwikkelen. Bij de derde tegengoal hebben we de tegenstander natuurlijk uitgenodigd. Hiervan gaan we leren.”

Voel je jezelf beter sinds de winterstop?

,,Ja, vanaf de winterstop voel ik me vooral fysiek beter. Ik probeer de ploeg met assists en goals te helpen, maar ook tactisch. Over mijn individuele wedstrijd was ik tevreden, maar als team kunnen we het zeker beter doen.”

Er wordt veel gesproken over ontwikkeling, maar PSV speelt toch voor de prijzen?

,,We hebben veel jonge spelers. Ze zijn goed, maar om prijzen te winnen moet je ook ervaring hebben. Dat kan dit seizoen nog steeds en we geven niks op. Ook niet in Europa. We hebben laten zien dat we goed spel op de mat kunnen liggen. Voor de volgende wedstrijd tegen Olympiakos van volgende week moeten we de fouten reduceren. We moeten met positieve energie erin blijven gaan. Ik ben overtuigd dat we het kunnen.”

Het waren niet alleen kleine fouten toch?

,,Details maken het verschil en we hadden geen geluk. Toen we die tweede goal tegen kregen, waren we met tien man. We hebben fouten gemaakt, maar ik ga niemand daarvan de schuld geven. We zijn een team en maken fouten, maar we moeten elkaar vooruit duwen en niet in de put praten. Ik ben ervan overtuigd dat we ons volgende week nog kunnen kwalificeren.”