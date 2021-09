Eran Zahavi wil in de laatste jaren van zijn carrière succes en plezier koppelen: ‘Er was niks mis tussen mij en Malen’

PSV-spits Eran Zahavi sprak afgelopen week in een Israëlische podcast uitgebreid over zijn situatie in Nederland en bij PSV. Op hapodium.com verscheen een lang gesprek met de 34-jarige aanvaller, die graag nog een aantal jaren door wil met voetballen en zondagmiddag met PSV tegen Feyenoord speelt.

Zahavi heeft nog geen nieuw contractvoorstel van PSV gekregen en raakt daar niet ongerust over. De nummer zeven van de club wacht rustig af welke opties er de komende periode komen en richt in de tussentijd al zijn energie op PSV.

Hartverwarmend

De aanvaller vertelt in de podcast onder meer over de gewelddadige overval die hem en zijn gezin afgelopen voorjaar trof. Zeker na de vakantie was het moeilijk om de draad weer op te pakken, zo geeft hij aan. ,,Onze kinderen leken met stress te maken te hebben en we zorgen goed voor ze”, zegt hij over de situatie. ,,PSV heeft ons geholpen om onze woning veilig te maken en de functionarissen van de club hebben er veel met ons over gesproken. Wat we hartverwarmend vonden, was dat de burgemeester van Amsterdam (Femke Halsema, red.) ons heeft bezocht.”

Niets met Malen

De PSV'er had vorig jaar in sportief opzicht geen prettig seizoen. ,,Ik vond het door het ontbreken van publiek gewoon veel minder leuk om te voetballen. Verliezen was zonder toeschouwers verschrikkelijk en winnen alleen maar een opluchting. Ik heb er alles aan gedaan om zo goed mogelijk in vorm te komen, maar het heeft niet meegezeten. Of er iets ontbrak tussen mij en Donyell Malen? Nee, helemaal niets. Voor mijn gevoel was het meer zo dat er van buitenaf regelmatig iets over werd gemeld. Ik heb binnen de club en op het veld nooit iets gemerkt dat er iets mis was. Ik voelde een goede band met alle spelers. Donyell en ik hebben samen meer dan dertig goals gemaakt, maar natuurlijk hadden we het nog veel beter kunnen doen.”

Compliment

Zahavi heeft geen haast met een nieuw contract. Eind dit seizoen loopt zijn huidige verbintenis bij PSV af. ,,Ik zit in een wat andere situatie dan bijvoorbeeld Mario Götze, die 29 is en onlangs wel een nieuw contract heeft ondertekend. Als PSV daarover wil praten, zie ik het als een enorm compliment en ga ik met mijn gezin bekijken wat we gaan doen. Voor nu ben ik er niet mee bezig, omdat ik me op het voetbal wil concentreren. Daarin wil ik plezier hebben in wat ik doe. Ik heb een lange en mooie carrière gehad en heb geleerd dat dat het belangrijkste is. Plezier hebben in hard werken om succes te boeken.”