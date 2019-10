Eredivisie boekt opnieuw progressie op UEFA-lijst dankzij Ajax, Feyenoord, AZ en PSV

Van Bommel vindt Zoet professio­neel en ziet Doan waarmaken wat PSV hem toedichtte

0:39 Voor trainer Mark van Bommel was de ruime 1-4 zege op het Noorse Rosenborg een prettige verrassing. De coach gaf na afloop aan dat hij niet had verwacht dat PSV zo'n ruime zege zou boeken. ,,Mooi om te zien dat we de goals makkelijk maken. We zijn nog op weg naar meer en om de wedstrijd langer onder controle te houden, moeten we nog stabieler worden.”