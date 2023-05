Érick Gutiérrez lijkt PSV na dit seizoen te gaan verlaten

PSV'ers willen De Kuip zondag rood laten kleuren

Supporters van PSV zijn zondag massaal aanwezig bij de bekerfinale in De Kuip. De in totaal 17.500 toegangskaarten voor PSV waren snel uitverkocht en verwacht wordt dat minimaal de helft van de supporters in een speciaal rood shirt op de tribune zit. Op het tenue prijkt de tekst ‘Daar waar we samen staan’, een tekst die is bedacht bij de sfeergroepen.