Erik Pieters ziet aanbieding uit de Premier League zitten

Van Bommel vindt dat PSV eerder had moeten toeslaan tegen Olympique Nice

21:59 PSV verloor zondagmiddag in Zwitserland in een oefenduel met 3-2 van Olympique Nice. In het eerste halfuur maakte de ploeg van Mark van Bommel een goede indruk en stond via Sam Lammers een voorsprong op het bord. Daarna verzuimde Cody Gakpo de 2-0 te maken en kwam PSV alsnog achter. Die tegenslag kwam de Eindhovense formatie niet meer te boven.