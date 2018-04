Erkenning van NOC*NSF voor TopSupport, de medisch partner van PSV

Van Zoest hoefde in dit seizoen een beperkt aantal keren in actie te komen bij PSV, waar het aantal blessures vergeleken met de afgelopen jaren laag bleef. De club had in het huidige seizoen geen Europees programma en dat kan daarbij een rol hebben gespeeld, denkt hij. ,,Bij de club houden we de belasting van spelers goed in de gaten. Niet alles is te voorkomen, maar door goed te monitoren zijn dingen voor ons wel goed inzichtelijk."