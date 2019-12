Ernest Faber gaat ‘negen dagen per week’ werken om PSV te helpen

Ernest Faber wil doorschake­len met PSV: ‘We worden er goed voor beloond’

17 december Voor de nieuwe PSV-trainer Ernest Faber staat woensdagavond met de bekerwedstrijd tegen GVVV de eerste klus voor de deur. Dinsdag blikte hij vooruit en trad hij voor het eerst sinds zijn benoeming in de openbaarheid. ,,We moeten doorschakelen, daar worden we goed voor beloond”, zei hij.