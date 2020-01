Ernest Faber: PSV moet doelgerichter worden en komt te makkelijk op achterstand

Wat in de nationale competitie het laatste jaar al een groot probleem was bij PSV, openbaarde zich ook weer in de oefenwedstrijden van de club in Qatar. Twee keer kwam PSV op achterstand, in duels met Club Brugge en KAS Eupen. Beide wedstrijden gingen uiteindelijk met 2-1 verloren.

,,Ja, dat gaat te makkelijk”, zegt Faber over de openingsgoals die PSV in beide wedstrijden om de oren kreeg. Tegelijkertijd nuanceert hij de situatie van nu, omdat PSV de afgelopen week volle bak heeft getraind. ,,We hebben de teugels weer aangetrokken qua fysieke arbeid, zoals dat in de winter altijd gebeurt. De fitheid of frisheid bij wedstrijden is dan een beetje weg. Dit kan uiteraard beter nu gebeuren dan volgende week. We creëren in ieder geval voldoende kansen, maar moeten wel doelgerichter worden.”

Keeperskeuze

Dat Jeroen Zoet niet kon keepen, beïnvloedt de keeperskeuze voor de tweede seizoenshelft (nog) niet. ,,Jammer voor Jeroen”, zegt Faber. ,,Ik had de keepers graag allemaal aan het werk gezien. Volgende week maak ik die keuze pas. Het gaat er in deze periode vooral om dat we een goed beeld krijgen wat er mogelijk is met alle spelers. Zo hebben we een optimaal overzicht om toe te werken naar VVV-uit. Iedereen kon zich in dit trainingskamp laten zien, waarin ik hoopte dat spelers met lef en durf zouden voetballen en daarbij horen soms ook fouten. De tegengoals leidden we te makkelijk in. Soms zijn de ruimtes te groot, ook omdat we te snel achteruit rennen en juist compacter moeten verdedigen en druk moeten houden.”

Madueke

Faber heeft mede door de nog niet te voorspellen inzetbaarheid van Steven Bergwijn en Sam Lammers nog volop keuzes te maken, zo lijkt het. Of Bergwijn het duel van volgende week zondag met VVV haalt, is nog onduidelijk. Lammers maakte in de oefenduels in Qatar zijn rentree nog niet.

Faber gaf aan dat Mohamed Ihattaren op tien en aan de rechterkant voorin kan spelen. Voor de spitspositie heeft de PSV-coach ook nog verschillende opties, waarbij jongeling Noni Madueke (17) zich door blessures in de selectie ineens als bruikbaar alternatief heeft aangediend. ,,Hij pikt het snel op, presenteert zich zoals we het graag willen zien.” Het lijkt niet eens zo’n gekke gedachte dat Madueke komende week tegen VVV al gaat debuteren in het eerste elftal, zoals zijn leeftijdsgenoot Mo Ihattaren dat vorig jaar na het trainingskamp in Qatar ook snel deed. Voor hem ziet Faber een rol aan de rechterkant voorin of op het middenveld (als tien) weggelegd.

Rodriguez