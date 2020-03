Ernest Faber wil dat Bruma vaker beslissend is bij PSV: ‘Hij moet meer goals maken’

PSV-trainer Ernest Faber blikte vrijdagmiddag op De Herdgang vooruit op het treffen met FC Groningen van zondagmiddag. Hij beschikt over een bijna fitte selectie, waarin alleen spits Donyell Malen wegens een blessure ontbreekt. Daarnaast is Cody Gakpo geschorst.

Wie de Eindhovenaar gaat vervangen, wilde Faber nog niet zeggen. Ritsu Doan, Noni Madueke en Armindo Bruma lijken de grootste kanshebbers. Madueke reist vrijdagavond niet mee met Jong PSV naar Telstar en dat zou kunnen duiden op speeltijd tegen FC Groningen. De jongeling heeft nog geen basisplaats in de eredivisie gehad en of dat zondag gebeurt, is nog afwachten.

Bruma kan zorgen voor diepgang en dreiging, maar scoorde de afgelopen periode weinig. Faber vindt dat hij vaker beslissend zou moeten zijn. ,,Hij moet meer goals maken”, vindt de trainer. ,,Bruma is een enthousiaste speler en een sfeermaker in de groep. We doen er alles aan om hem te helpen en zelf is hij er op een goede manier mee bezig op de trainingen. In wedstrijden is het woord dan aan hemzelf.”

Kansen en geduld

Doan kwam bij PSV dit kalenderjaar niet veel in actie en heeft slechts vijftig wedstrijdminuten achter zijn naam. Faber werkte al met hem toen hij trainer van FC Groningen was en zei eerder dat hij niet altijd fris oogde, gelet op zijn volle wedstrijdprogramma met interlands. ,,De stap van FC Groningen is een grote, maar Doan zal zeker zijn kansen nog krijgen. Hij heeft nu even geduld nodig”, aldus Faber.

De coach ging ook nog in op het duo Jorrit Hendrix en Pablo Rosario, van wie met name de laatste regelmatig onder vuur ligt bij de achterban. Toch zullen zijn naar verwachting ook tegen FC Groningen in de basis starten. ,,Je kunt heel erg de focus leggen op wat er niet goed gaat, maar er gaan gelukkig ook veel dingen wel goed. En dat zijn er altijd nog meer dan dat er niet goed gaan. Hun waarde voor het elftal is groot en niet alleen omdat ze de organisatie bewaken. Als er een keer een pass verkeerd gegeven wordt waaruit een counter volgt, ligt dat al snel onder een vergrootglas. Terwijl er ook veel goed gaat.”