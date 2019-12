Ernest Faber wil doorschakelen met PSV: ‘We worden er goed voor beloond’

Faber was klip en klaar over zijn aanstelling. ,,Na dit seizoen word ik weer hoofd opleidingen, is de bedoeling. Daar komt nu ook niemand anders voor. Voor PSV is er de tijd om een nieuwe trainer te zoeken, dat is zo besproken. Het werk op de academie bevalt me ook heel erg goed. Ik heb mijn woord gegeven aan jonge voetballers en ouders, daar kun je niet zomaar afscheid van nemen. Het is een project voor vijf jaar en we zitten nu in het tweede jaar. Ik wil jongens helpen om hun droom te laten uitkomen en ze kant en klaar af te leveren voor het eerste elftal.”



Lees ook Faber haalt het slot van de poort bij PSV, trainingen weer bijna allemaal open Lees meer

Knoppen

Nu draait Faber zelf ook het komende halfjaar aan de knoppen bij PSV 1. Het is niet zo gek dat de club bij hem uitkwam na het ontslag van Van Bommel, want Faber heeft van de grote groep trainers binnen PSV de meeste ervaring als oefenmeester. ,,We moeten op korte termijn twee wedstrijden winnen (woensdag bij en tegen GVVV en zaterdag thuis tegen PEC Zwolle). Dat is de absolute voorwaarde en opdracht. In Qatar gaan we verder aan de slag met de staf en spelersgroep. Nu moeten we laten zien dat we een groep zijn en dat we elkaar allemaal onvoorwaardelijk steunen. We zijn professionals en de situatie is niet leuk, dat weten we allemaal. We worden goed beloond om dit werk uit te voeren en morgen is de eerste opdracht en zaterdag de tweede.”

Gaat Faber veel veranderen? ,,We moeten de komende weken kijken hoe of wat. Eerst is er nog deze wedstrijdweek en dan kijken we of er aanvullingen nodig zijn.” Het zat zijn voorganger niet altijd mee, gaf hij aan. ,,Soms moet het meezitten en als trainer heb je niet alles in de hand. Geluk kan je soms een beetje afdwingen, maar het zit af en toe tegen. Bij de jeugdopleiding kun je proberen dat proces een beetje voor te zijn. Het mooiste daar is dat je spelers kunt vormen, zodat je niet hoopt mee te maken wat PSV nu meemaakt. Het is een mooi proces om jongens bewust te maken van weerstanden en wat topsport is.”

Volledig scherm Ernest Faber © ANP Sport

Vaste waarden

In zijn eerste duel als coach gaat Faber niet al te veel veranderen, ook niet nu de tegenstander van amateurniveau is (GVVV). ,,Het makkelijkste is om de vaste waarden te houden en grote veranderingen zijn er alleen als er blessures zijn. We moeten tegen GVVV vanaf minuut één scherp zijn en nu weet iedereen wel hoe laat het is. Het mes moet tussen de tanden. Tegen Fortuna Sittard boekte PSV een goede overwinning en dacht ik ook gewoon dat het zo zou doorgaan tot de winterstop. In de wedstrijd tegen Feyenoord kon PSV goals maken en heeft het tegengezeten. Alsnog dacht ik dat het tot de winterstop zou doorgaan zoals het ging, maar uiteindelijk is het nu zo gelopen. We hebben een duidelijke opdracht en dan kijken we verder. De lange termijn heeft even niet zoveel zin. Het is een rare situatie waarmee je professioneel om moet gaan en we gaan de opdracht uitvoeren.”

Zelfverzekerder

Faber heeft een stuk meer ervaring sinds hij in mei 2014 voor het laatst als interim-coach bij PSV op de trainersstoel zat. ,,Dat maakt je rustiger en wat zelfverzekerder. Het was ook niet altijd leuk bij de clubs waar ik werkte, maar er is geen betere cursus dan dingen een keer mee te maken. Soms vecht je samen met je staf en als het dan niet lukt word je er gek van, maar die ervaring maakt dat je er nu wat rustiger tegenaan kijkt. Spelers moeten zich bewust zijn van de situatie en met een professionele instelling de juiste resultaten halen. Het gaat om aandacht voor elkaar. Ze kunnen allemaal goed voetballen, maar ook enthousiasme, energie en onvoorwaardelijk de wedstrijd ingaan is belangrijk. Ik kies graag voor jonge spelers die passie hebben voor de club en trots zijn om voor de club te spelen. Dat geeft de juiste energie. We moeten aandacht voor elkaar hebben en ervoor zorgen dat we gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Plezier hebben, ook als de sfeer eromheen negatief is. Er zit bij ons genoeg enthousiasme in.” Faber houdt van positiewisselingen in het elftal en sluit ook niet uit dat hij misschien met twee spitsen gaat spelen. ,,Je wilt een bepaalde agressie in je elftal zien en op de training gaan heel veel dingen op gevoel goed. Het gaat er wel om dat ze het morgen laten zien.” Wordt de technische staf nog versterkt? ,,Ervaring is altijd welkom, maar we gaan pas na deze week kijken wat de balans is. Het is waardevol om met oud-trainers en oud-voorzitters te zitten, daar leer je van en kan geen opleiding of cursus tegenop.”

Van Bommel

Tenslotte nog even naar Mark van Bommel. Had Faber nu de baan bij PSV overgenomen als er tegen Feyenoord een paar ballen in waren gegaan? ,,Waarschijnlijk niet. Ik zit hier nu om PSV te ondersteunen en de functie van de academie is ook om de club te helpen als dat moet. De organisatie staat aan de jeugdkant dusdanig dat ik niet overal hoef te zijn nu.” Hard werken voor hem? ,,Het was al zeven dagen in de week en worden er nu negen”, grapt hij. ,,De familie houdt er rekening mee.”