Ernest Faber wil meer dan drie zeges op rij: ‘Alleen kunnen we geen succes hebben’

De coach hoopt dat PSV in staat is om net als Feyenoord de komende weken een indrukwekkende serie neer te zetten. Het is dan zaak om zondag eerst de nummer drie van de ranglijst in de eredivisie morgen een halt toe te roepen. ,,Aan de bal moeten wij goed zijn”, zei Faber daags voorafgaand aan de laatste training. ,,Thuis zijn we sowieso sterk en in balbezit moeten we durf tonen. Ik denk dat dat bepalend zal zijn.”

Met Dick Advocaat treft hij een coach waarmee hij in seizoen 2012-2013 als assistent samenwerkte. Nu houdt Faber zich onder meer vast aan de adviezen van Guus Hiddink. ,,Die gaan over uiteenlopende dingen en natuurlijk ook over de opstelling en spelers”, geeft Faber aan. Veel gaat de coach niet veranderen voor het duel met Feyenoord, omdat hij wil voortborduren op de overwinningen in de afgelopen weken. Dat laatste is ook een van de redenen waarom Daniel Schwaab de voorkeur krijgt boven Timo Baumgartl, die met een rol op de bank genoegen moet nemen. ,,Daniel heeft een leidende rol in het elftal. Dat er in balbezit vorige week tegen Vitesse een keer iets mis is gegaan, heeft ook met de manier van opbouwen te maken die we voor ogen hebben. Dus geef mij daarvan ook maar de schuld.”