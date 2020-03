Ernest Faber ziet bij PSV de teamgeest toenemen: ‘Wij kunnen misschien nog verrassen’

,,De overwinning in Groningen was gelukkig. Een degelijke eerste helft van ons en we waren effectief via Denzel (Dumfries, red.) na een mooie steekpass van Jorrit (Hendrix, red.). De tweede helft waren we oncomfortabel aan de bal. Het was overleven.” De coach houdt een goed gevoel over aan het duel. ,,Ik sta er positief in. We winnen de slechte wedstrijden en tonen veerkracht. We raken niet meer in paniek als het een keer tegenzit, we hebben een keeper die veel ballen pakt en een verdediger die bijna topscorer is. Er zit nog rek in deze groep. Als de rest nog comfortabeler aan de bal is en de voorhoede meer kan scoren - en dat talent hebben ze - kan er nog meer gebeuren. Het is aan mij en de staf om dit rendement eruit te krijgen.”