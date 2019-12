Ernest Faber ziet weerbaar PSV: ‘Nu even genieten en ontstressen’

,,We hebben hectische weken goed afgesloten met elkaar. Deze week zijn we goed weggekomen in de beker deze week en na een 1-0 achterstand hebben we nu weerbaarheid getoond en heeft het publiek een aantal mooie doelpunten gezien. We kunnen nu even genieten van deze en ontstressen met zijn allen en we moeten ervoor zorgen dat we de goede dingen mee nemen naar Qatar. Het was niet makkelijk deze week voor iedereen en daarom een compliment voor de staf en spelers die de schouders eronder hebben gezet. Ik ben blij dat we het goed hebben kunnen afsluiten voor de winter.”

Viergever

Faber liet Timo Baumgartl in de basis starten. ,,Ik vond hem in de eerste helft niet geweldig spelen. Na rust zag ik hem wel zoals we hem graag willen zien. Vooruit verdedigen, sterk in de duels. Hij moet meer aanspeelbaar zijn als de keeper de bal heeft, omdat hij heel goed kan voetballen. Daar zal hij aan moeten werken. Van achteruit kunnen we beter voetballen dan we nu laten zien.” Ziet hij toekomst in de huidige defensie, met Nick Viergever als linksback en een Duits centrum? ,,In de huidige situatie denk ik dat Nick waardevoller is voor ons als linksback, ook omdat hij Cody (Gakpo, red.) ondersteunt die daardoor meer acties kan maken. Jammer dat Nick onterecht een gele kaart kreeg, waardoor hij onterecht is geschorst.”

