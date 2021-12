Ernie Brandts wil weer meer dan Japie blij maken en analyseren: ‘PSV zit er dichterbij dan vorig seizoen’

Zelfs als Ernie Brandts samen met zijn hond Japie een ommetje maakt, komt de trainer in hem boven. ,,Ik vind het prachtig om hem kunstjes met de bal te leren. Hij heeft thuis wel dertig ballen liggen en had zeker in het Nederlands hondenelftal gestaan als ze interlands konden spelen”, grapt de 65-jarige Eindhovenaar, die sinds zijn vertrek bij FC Eindhoven in mei een tijdje vrij man is.