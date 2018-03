Ervaren Viergever defensieve optie voor komend seizoen bij PSV

Bij PSV staat alles in het teken van de titelstrijd en naderende ontknoping in de eredivisie. De afstand met Ajax in stand houden en indien mogelijk verder vergroten is het enige hoofddoel voor nu en de (transfer)zaken die betrekking hebben op volgend seizoen vinden achter de schermen plaats. De jaarlijkse verbouwing van de spelersgroep krijgt ook pas een beslissende zet nadat de prijzen zijn verdeeld. PSV heeft momenteel niet de intentie om voor die tijd ook maar iets over een (aanstaande) mutatie bekend te maken.

Bij de club leeft al ruim een jaar de wens om de defensie te versterken. Afgelopen week dook in dat kader opnieuw de naam van Nick Viergever (28) op. Een ervaren eredivisiespeler, die vier jaar geleden ook al op het lijstje van directeur voetbalzaken Marcel Brands van PSV stond. Destijds kon Viergever kiezen uit meerdere aanbiedingen en tekende hij een vierjarig contract bij concurrent Ajax. Die verbintenis is over drie maanden afgelopen en het ligt niet in de rede dat er een verlenging plaatsvindt.

Interessant

Dat maakt de handtekening van de momenteel na een revalidatie nog niet inzetbare Viergever interessant voor andere clubs, waarvan PSV er een is. De Eindhovenaren hebben al in de winterstop bij Viergever aangegeven hem als een optie voor PSV te zien. Er is echter niets ondertekend, waardoor er zeker nog een mogelijkheid is dat hij komend seizoen niet in PSV-shirt te zien is. Een buitenlandse club zou hem dus nog kunnen wegkapen. Onder meer Werder Bremen toonde afgelopen winter nog belangstelling voor Viergever.

Dat hij wel naar PSV gaat, valt zeker ook niet uit te sluiten. Viergever kan niet alleen als linksback uit de voeten, maar geeft de trainers ook een extra optie voor het centrum van de defensie. Binnen die linie zullen na het seizoen vrijwel zeker mutaties plaats gaan vinden, zoals dat elk jaar bij PSV gebeurt. Bekend is dat de club spelers blijft volgen, die een eerdere transferperiode op de radar stonden. Santiago Arias was bij PSV bijvoorbeeld in 2011 al serieus in beeld, maar stond twee jaar later al onder contract. Op Hirving Lozano joeg PSV ook al langer, maar vorig jaar in juni was de felbegeerde krabbel pas een feit.

