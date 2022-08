Ervaringsdeskundige Benítez weet wat PSV te doen staat tegen AS Monaco: ‘Zal niet makkelijk worden’

Nee, Benítez had in het Stade Louis II geen stevige teksten om AS Monaco te prikkelen. Zijn oude ploeg OGC Nice is dan wel een rivaal van de ploeg uit het prinsdom, maar het is niet zo dat het vuur altijd van de derby de la Côte d’Azur afspat. AS Monaco heeft slechts een relatief kleine aanhang, die wél vaak de toppers van de toekomst aan het werk ziet. Kylian Mbappé lanceerde er zijn carrière, net als Aurélien Tchouameni, die onlangs voor 80 miljoen euro naar Real Madrid ging. ,,De structuur van de club is goed, ze hebben altijd goede spelers”, wist Benítez nog.