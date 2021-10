Europa League enorm populair bij PSV: 33.000 kaarten verkocht voor duel met AS Monaco

Met AS Monaco is er een tegenstander van formaat en bovendien is het de eerste keer dat er weer met de volledige capaciteit in Europees verband kan worden gevoetbald. Gevolg was dat de vraag bij PSV groot was en dat er dus volop steun is voor de Eindhovense ploeg in de derde wedstrijd van de groepsfase van de Europa League in dit seizoen. Ook op de wedstrijddag zijn nog kaarten te koop.