Europese data duidelijk: PSV kan voorbereiding zoals gepland op 20 juli opstarten

PSV speelt op 24 september de eerste Europese voorronde van het komende seizoen (de 3e voorronde van de Europa League), die maar over één wedstrijd gaat. Lukt het de ploeg van Roger Schmidt om die te overleven, dan wacht PSV een week later (op 1 oktober dus) de kwalificatiewedstrijd voor de groepsfase van de Europa League. Ook die gaat, in tegenstelling tot de play offs voor de Champions League-groepsfase, maar over 1 wedstrijd. Waar en tegen wie PSV in de derde voorronde speelt, is nog niet duidelijk. Normaal gesproken worden de duels zonder publiek afgewerkt. De kans is groot dat PSV bij de loting als geplaatste ploeg in de kokers gaat. Loting moet normaal gesproken bepalen wie er uit of thuis speelt.