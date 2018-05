Europese prijzen PSV: Het besef bij 'de stofzuiger' kwam pas later

PSV kan zondag beste thuissei­zoen ooit evenaren

4 mei PSV pakte uit de laatste 27 thuiswedstrijden in de eredivisie 79 punten. In totaal gingen in anderhalf jaar in het Philips Stadion dus maar twee punten verloren, tegen sc Heerenveen. Dat was ook nog eens na een domme actie van Hirving Lozano, waardoor PSV met tien man kwam te staan en een 2-0 voorsprong verspeelde.