‘Excentrieke Mitroglou heeft alles in zich om een cultheld te worden’

,,Ik heb überhaupt nog nooit meegemaakt dat een speler op zijn eerste dag meteen een wedstrijd speelt. Maar Mark van Bommel heeft het zelf ook eens gedaan. En wat Mitroglou deed, zag er goed uit. Hij deed een paar dingen waar ik mijn benen over zou breken”, aldus Elfrink. ,,Dit is een speler die alles in zich heeft om een cultheld te worden. Qua uiterlijk is hij excentriek en het is normaal ook geen type speler dat naar de eredivisie zou komen. Het zou best kunnen dat PSV hiermee een verrassende aankoop heeft gedaan. John de Jong heeft dat klusje aardig geklaard.”