‘Expert’ Thoresen over FK Haugesund: ‘Grote verrassing als PSV niet doorgaat’

Thoresen stelt verder dat Haugesund een fysiek sterke ploeg is, met veel loopvermogen ook. ,,Ze spelen de bal vaak direct naar voren, PSV moet vooral op de counters letten”, zegt de Noor, die met 152 doelpunten (106 voor PSV en 46 voor FC Twente) nog altijd de meest scorende buitenlander in de eredivisie is. Volgens Thoresen scheelt het een slok op een borrel dat aanvaller Ibrahima Wadji geschorst is vanwege een dopinggeval. Zijn vrouw had medicijnen uit Senegal meegenomen, die in Noorwegen op de dopinglijst staan. Hij is nu geschorst.