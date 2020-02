Faber broedt op andere speelwijze bij PSV: ‘Durven voetballen’

In aanloop naar Ajax-PSV is het de afgelopen week in Eindhoven nauwelijks over de wedstrijd zelf gegaan. zelden was er zoveel ‘gedoe’ bij PSV. Normaal gesproken is de ene tactische bespiegeling na de andere te lezen en duiken in de media zelfs oud-spelers van beide topploegen op die allang in de vergetelheid zijn geraakt. Trainer Ernest Faber liet vrijdag duidelijk merken dat PSV vanaf nu gebaat is bij rust richting de wedstrijd.