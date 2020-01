Faber doet beroep op eergevoel PSV'ers: ‘Ik mis de trots om voor deze club te spelen’

Het was PSV onwaardig wat we tegen NAC hebben laten zien. We moeten weerbaarder zijn, daarvoor zit je ook bij PSV. We vallen veel te ver weg. Als het tegenzit, vechten we tegen onszelf in plaats van met elkaar. De fase van praten is voorbij en het wordt tijd dat we het gaan doen met zijn allen. We moeten onszelf revancheren voor de wanprestatie bij NAC.”

Talent

De PSV'ers hebben in de ogen van Faber eerder dit seizoen laten zien dat ze een hoog niveau kunnen halen. Namen noemde hij overigens niet. ,,Dat is aan jullie. Er is voldoende talent aanwezig, maar met alleen talent kom je er niet. Structuur is iets waar je op terug kunt vallen en dat is wat ik gisteren heb gemist. Als je de basis vergeet, ben je verkeerd bezig.

PSV is uitgeschakeld in het bekertoernooi en Faber vindt dat ‘gewoon slecht’. ,,Er is nog één prijs om voor te vechten en dan word je uitgeschakeld. We moeten verder en er zondag weer staan. Ik heb ook de cultuur van de academie erbij gehaald om uit te leggen hoe we door moeten.” PSV beraadt zich de komende dagen al stevig op de toekomst. ,,Gaan we doorselecteren, kijken wat de toekomst brengt? Zijn er nog versterkingen mogelijk? ,We hebben nu in ieder geval spelers nodig die er nog voor willen gaan. We hebben een bijna fitte selectie en dan heb ik het over houding en gedrag, hoe spelers zich presenteren. Sommigen steken er extra energie in en dat is nu het belangrijkste.” Sam Lammers is klaar om te spelen, gaf Faber aan. ,,Hij traint goed, schiet op de training alle ballen erin. Sam heeft veel zelfvertrouwen en zijn lichaam voelt goed. Hij is klaar om te spelen en dat zijn spelers waar je graag mee verder gaat.”

Graag of niet

De trainer deed overduidelijk een beroep op het eergevoel van zijn spelers. ,,Ik ben nu meer dan dertig jaar aan deze club verbonden. Dit heb ik nog niet vaak meegemaakt. Ik mis de trots om voor deze club te spelen en verwacht iets meer dan ik gisteren gezien heb.” Faber gaf donderdagavond aan dat als spelers niet graag voor de club spelen, ze beter weg kunnen gaan. ,,Daar sta ik nog steeds achter. Het is graag of niet. In alle opzichten. Wil je niet graag voor deze club spelen en komt er iets voorbij, dan is het tijd om naar John de Jong te gaan. Dit soort dingen maken we ook mee bij jeugdelftallen, alleen heb je dan niet de aandacht van de media. Spelers moeten zich uiteindelijk gaan realiseren dat ze elkaar nodig hebben. Het verval bij ons is veel te groot.”