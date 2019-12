Faber hoopt dat Zoet bij PSV blijft: ‘Hij heeft jarenlang goed gekeept’

Trainer Ernest Faber hoopt dat Jeroen Zoet aan PSV verbonden blijft. ,,Hij heeft jarenlang goed gekeept”, zei de coach. De 28-jarige goalie werd eerder dit seizoen gepasseerd en dat ging op een wel erg onbenullige manier. Zoet heeft zich daarna professioneel opgesteld, haalde nergens zijn gram of gelijk in de media en probeerde Lars Unnerstall te helpen waar hij dat kon.

Over een terugkeer onder de lat sprak Faber zich niet uit, maar het is goed mogelijk dat iedereen weer gelijke kansen krijgt nu Mark van Bommel weg is. ,,We hebben drie goede keepers”, gaf Faber aan, waarmee hij ook nog Robbin Ruiter noemde. ,,Als trainer is dat een heel prettige gedachte. Jeroen ken ik al lang en hij speelde al bij mij tijdens een periode bij PSV onder 19.”

Verdiensten

Zoet is drievoudig kampioen bij PSV en iemand met grote verdiensten voor de club. Hij moest eerder dit seizoen wijken bij PSV, na een moeizame periode. Zoet bekijkt zijn situatie in de winterstop, waarbij een vertrek niet uitgesloten is. Zijn contract loopt nog tot medio 2021.