Faber moet bij PSV de 'drang naar het gras' deels de baas zien te blijven

Aan een steiger in het Groningse Harkstede filosofeerde trainer Ernest Faber begin vorige maand bij een meertje bij zijn huis over de toekomst. De Eindhovenaar sloot na twee jaar FC Groningen een buitenlands avontuur zeker niet uit, maar stond ook open voor een nieuwe klus in de eredivisie. Faber was daarna op meerdere plekken (waaronder bij Excelsior) in beeld om hoofdcoach te worden en reisde vorige week nog af naar Mexico. Bij Pachuca CF, de vorige club van Hirving Lozano, was er interesse om hem aan te stellen als coach. Toch begint Faber vandaag gewoon bij de huidige ploeg van Lozano. De club waar hij als (jeugd)speler, coach of assistent al meer dan dertig jaar vertoefde en als hoofd jeugdopleidingen in een nieuwe rol aan de slag gaat. Opvallend genoeg leidt hij vandaag ook de eerste training van de club in het nieuwe seizoen, waarmee duidelijk is dat PSV met Faber altijd een 'back up-coach' in huis heeft.