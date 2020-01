Faber verrast bij PSV met Hendrix op tien: ‘Nuttige speler als je druk naar voren wilt zetten’

De opdracht voor de PSV’ers was om met lef en durf te spelen en de opbouw van achteruit goed te verzorgen. ,,In het begin van de tweede helft was het te afwachtend. Het wisselen van kant mag wel iets sneller af en toe. We hebben ook aangegeven dat de passing door het midden opgezocht moet worden en goed moet zijn, omdat het nu eenmaal de kortste weg naar de goal is.” Noni Madueke (17) speelde als spits en na rust waren ook Armindo Bruma en Ritsu Doan in de punt van de aanval actief. Jorrit Hendrix speelde na rust als nummer tien. ,,Als je druk naar voren wilt zetten, is Jorrit een hele nuttige speler. Hij heeft power, is een volhouder en kan een goal maken. Hij heeft er in de jeugd wel eens gespeeld en staat zeker verdedigend zijn mannetje, waarbij hij drang naar voren heeft.”