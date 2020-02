Faber wil dat PSV van achteruit beter gaat voetballen: ‘Zo leiden we spelers ook op’

,,Iedereen heeft behoefte aan een overwinning”, signaleerde Ernest Faber vrijdagmiddag bij PSV. Voor het duel met Willem II van zaterdag is er gezonde spanning, denkt hij. ,,Dat hoort erbij, want zonder spanning kun je niet presteren. Natuurlijk moet er gewonnen worden. Vorige week hebben we een wedstrijd gespeeld, die niet PSV-waardig is. Wij kunnen veel beter.”

Is het iets mentaals dat PSV hindert? ,,Dat zijn altijd grote zware woorden. Wij moeten vooral samenwerken, op alle vlakken. Morgen staat er een team dat voor elkaar wil vechten en wil winnen. Op basis van de ranglijst is Willem II favoriet, maar wij spelen thuis en moeten winnen en dat ook uitstralen. Wat er ook wordt gezegd en geschreven.” Advies over de nieuw aan te stellen coach van PSV is aan Faber nog niet gevraagd. ,,Nee. We moeten eerst wedstrijden gaan winnen.”

Sfeer

Faber vindt dat Willem II een ploeg heeft met veel snelheid voorin en een hecht team vormt dat zelfvertrouwen heeft. ,,Er heerst ongetwijfeld een prettige sfeer om te werken. Ze hebben niks te verliezen.” PSV mist alleen Donyell Malen en Michal Sadílek in de ‘slag om Brabant’.

Bij PSV was het de afgelopen week iets rustiger dan de week ervoor. ,,We hebben misschien wat minder uit hoeven te leggen”, zegt Faber. ,,Uiteindelijk is het aan ons om te laten zien dat we beter zijn dan Willem II. De motivatie moet al uit de ranglijst komen en het feit dat we aan de verkeerde kant staan. We hebben wat recht te zetten en kunnen beter. We waren te angstig tegen Ajax. Van achteruit moeten we kunnen voetballen en zo leiden we spelers ook op. Misschien moeten we hier en daar een andere keuze maken.”

