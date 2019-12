Faber ziet dat PSV het moeilijk heeft: ‘Dit is PSV onwaardig, positief blijven moet’

PSV ‘met mes tussen de tanden’ in bekerduel met GVVV

18 december PSV moet woensdagavond ‘met het mes tussen de tanden’ spelen tegen de amateurs van GVVV. Dat zei trainer Ernest Faber voorafgaand aan het bekerduel, waarin PSV zich in Veenendaal voor de achtste finales van het toernooi moet plaatsen. De coach mist nog een aantal spelers in de wedstrijd tegen GVVV. Bovendien zullen geen risico's worden genomen met spelers met pijntjes of lichte blessures.