Faber ziet geen redenen om tegen ADO veel te veranderen bij PSV

PSV moet in Den Haag winnen om de slechtste uitreeks sinds 1973 te voorkomen. PSV won toen negen uitwedstrijden in de eredivisie op rij niet. De huidige serie van de club loopt bijna parallel met die van 2013, toen PSV ook in zeven uitwedstrijden in de nationale competitie niet wist te winnen. Dit seizoen zaten er ook nog wanprestaties in de Europa League tegen LASK Linz, Sporting Portugal en slechte bekerduels met NAC en GVVV tussen. Tegen ADO hoopt PSV uiteraard weer eens op een reguliere zege en het zal in Eindhoven weinig mensen uitmaken hoe dat gebeurt. Faber: ,,We moeten de bal in de ploeg hebben en controle houden. De tegenstander het gevoel geven dat er niks te halen valt, ondanks dat we in een ander stadion spelen.”



Is PSV nu favoriet voor de uitwedstrijd tegen ADO? ,,We willen graag wedstrijden winnen en spannender gaan we het niet maken”, zegt Faber daarop. ,,Natuurlijk kunnen zij er met veel spirit ingaan, maar wij zullen genoeg ruimte krijgen om te voetballen. Het is een kwestie van de taken uitvoeren en de tegenstander uitschakelen en dan denk ik dat wij meer kwaliteiten hebben dan zij.”