Faber ziet in Hendrix optie voor defensief PSV-hart

PSV is zaterdag flink gehavend voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle en dat zal waarschijnlijk opnieuw leiden tot een aantal wijzigingen in de ploeg. Met Donyell Malen, Ryan Thomas, Érick Gutiérrez en Michal Sadílek ontbreekt een aantal basiskrachten van de afgelopen weken. Daarnaast is Denzel Dumfries, die tot nu toe elk duel in dit seizoen in de basis stond, geschorst. Voor beoogd breekijzer Konstantinos Mitroglou is het eveneens al winterstop.

Een van de al langer geblesseerden die terugkeert, is Jorrit Hendrix. Trainer Ernest Faber liet vrijdag desgevraagd weten dat hij hem als optie ziet voor het centrum van de defensie van PSV. Afgelopen woensdag liet Faber Nick Viergever als linksback spelen achter Cody Gakpo en hij was daar niet ontevreden over, onder meer vanwege de onderlinge afstemming. De laatste keer dat de inmiddels 25-jarige Hendrix bij PSV in het hart van de verdediging speelde, was in het voorjaar van 2014 en eveneens onder Faber.

De nieuwe coach had in antwoord op een vraag tijdens het wekelijkse persgesprek op De Herdgang ook waarderende woorden voor Jeroen Zoet, drievoudig landskampioen met PSV en momenteel tweede goalie in Eindhoven. Of het een voorbode is voor een open strijd met Lars Unnerstall en Robbin Ruiter in de winterstop is nog onduidelijk, maar Faber sprak uit dat hij hoopt dat Zoet de rest van dit seizoen aan PSV verbonden blijft. ,,Hij heeft jarenlang goed gekeept en helaas voor hem is hij nu buiten de basis gevallen. Jeroen heb ik al in de ploeg gehad bij PSV onder 19.”